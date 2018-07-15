الإمارات تعفي أبناء السياح من رسوم تأشيرة الدخول

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام

وبحسب “وكالة الأنباء الإماراتية”، فإن قرار مجلس الوزراء يعكس مكانة دولة الإمارات في قطاع السياحة العالمي كوجهة تستقطب الزوار والعائلات من شتى دول العالم، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 32

المصدر: Skynewsarabia.com

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Sabq.org : الإمارات تعفي أبناء القادمين للسياحة من رسوم تأشيرة الدخول