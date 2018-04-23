الاسطوره_محمد_صلاح يتصدر تويتر بعد فوزه بأفضل لاعب في الدوري الانجليزي

تصدر هاشتاج #الاسطوره_محمد_صلاح ، موقع التوصل الاجتماعى “تويتر” عقب الإعلان رسميا، فوز الفرعون المصرى أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى، بمشاركة الالآف التغريدات.

وانهالت التهانى من المغردين المصريين والعرب، للتعبير عن سعادتهم ومشاركة محمد صلاح فرحته باللقب الرياضى الدولى الذى أنضم إلى مسيرته الكروية، حيث قال أحد المستخدمين “لم أتخيل يوم من الأيام أن أشاهد لاعب عربى ينافس على الهداف ويحقق جائزة الأفضل ف انجلترا، محمد صلاح رمز الافتخار العربى، يا جمالك يا فرعون يا جمالك”.

وأشاد أحد المغردين السعوديين باللاعب محمد صلاح، معربا عن إعجابه بقصة حياة صلاح، الذى بدأ من صفر، حتى وصل إلى أرفع الألقاب الرياضية بالدورى الإنجليزى، مضيفا «قصة كفاح لاعب بدأ ٢٠ جنيه مصرى بالشهر، إلى أن تربعت بأفضل لاعب فى الدورى الانجليزى ليت يتعلمو منه نجوم الدورى السعودى”.

كما هنأه العديد من المشاهير كالمغنية اللبنانية يار التي كتبت في تغريدة: “مبروووووك لمصر والعرب فوز محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي و هداف الدوري ايضاً وأفضل لاعب في افريقيا وقريباً افضل لاعب في #دوري_الأبطال 😤😌 انه #محمد_صلاح 👏🏻👏🏻👏🏻 #الاسطوره_محمد_صلاح”

كما كتبت انغام: “مبرووك #محمد_صلاح فخر مصر 🇪🇬 #الاسطوره_محمد_صلاح”.

اما كندة علوش فكتبت: “الف الف مبروووووك للبطل وحبيب الملايين #محمد_صلاح الله يفرح قلبك متل مافرحت كل قلوب المصريين والعرب 👏🏻👏🏻👏🏻 🏆🏆🇪🇬”.

فيما داعب أحد المغردين محمد صلاح، عقب فوزه باللقب الرياضى، مضيفا “عندهم كريستيانو، عندنا صلاحيانو، سجل يا تاريخ أفضل لاعب فى الدورى الانجليزى ٢٠١٨، فخر العرب ابن بلدى”.