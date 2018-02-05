الاعلامي الروماني يوجه رسالة للجمهور بعد أن رقص على أغنية “بشرة خير”

بعد ان انتشر فيديو للاعلامي والممثل الروماني ​اليكسندرو كوستنتين​ أثناء رقصه في الستديو مباشرة على الهواء على أغنية “​بشرة خير​” للفنان الاماراتي ​حسين الجسمي​ ،كان لموقع الفن حديث معه لمعرفة سبب اختياره لهذه الأغنية والتفاعل الكبير الذي لاقاه من الجمهور وخصوصا الخليجي.

في بداية الأمر اعرب اليكسندرو عن تفاجئه بردود الفعل التي وصلته بعد ان انتشر الفيديو على الرغم من ان الفيديو ليس جديداً. هو سمع الأغنية بعد طرحها بأيام ورقص عليها في الليلة نفسها في برنامجه، وذلك بعد ان أرسلت له زميلته فيديو لمذيع آخر يرقص على هذه الأغنية، عندها قرر انها ستكون فكرة جميلة وطريفة ان يفاجئ زميلته ديانا التي ظهرت في الفيديو والتي لم تعرف انه سيرقص وهما في بث مباشر على الهواء.

وأضاف كوستنتين في حديثه معنا :”مؤخراً، انتشر هذا الفيديو وحصد اعجاب العديد من الأشخاص من بلدان عربية وما فهمته أنني اصبحت مشهوراً هناك”.

وعبّر كوستنتين عبر موقعنا، عن سعادته ونقل حبه لكل من بعث له برسائل، وتمنى ان يزور هذه البلدان، كاشفاً انه يحب لبنان ويشتري العديد من المنتجات اللبنانية من الخضار والفاكهة نظراً الى أنه نباتي، أما حالياً فهو يعمل على خط ماركات خاص به وهو منشغل بتسويقه.