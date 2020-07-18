عقب إصدار محكمة الدقي حكما بحبس الفنان المصري ” محمد رمضان ” لمدة عام وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الطيار ” أشرف أبو اليسر ” .

خرج أشرف أبو اليسر بالتعليق الأول له على ذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” وجه من خلاله الشكر لمن سانده في هذه الأزمة وثقته في القضاء المصري . .كما أكد على إستمراره في القضايا للحصول على حقه .

فقال : ” مساء الخير يا جماعة معلش أنا طالع في فيديو قصير كده .. الحمد لله على كل شيء أنا بشكر القضاء المصري جدا جدا الذي لا يشك أي مخلوق في قيمته ونزاهته وفي قاماته الجميلة والحمد لله على الحكم اللي صدر ” .

وتابع : ” أنا بشكر جميع الناس اللي من أقصى شمال مصر وجنوبها وشرقها وغربها ناس من أسوان ومرسى مطروح ومن شرم الشيخ والإسماعيلية .. كل الناس بتتكلم ومتعاطفين معايا .. أنا بشكر كل الناس اللي تفهمت الموضوع وساندتني بما في ذلك الصحافة والإعلام ” .

وأضاف : ” أنا منتظر أحكام القضاء .. الحمد لله أول حاجة حكم النهاردة وإن شاء الله الموضوع يكمل للآخر وتحياتي لجميع الناس والأصدقاء ” .