الحكم في قضية صالح الجسمي ومريم حسين

نشر الإعلامي الإماراتي ” صالح الجسمي ” مقطع فيديو عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي كشف من خلاله الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة القضاء في الإمارات بخصوص قضية السب والقذف مع الفنانة المغربية ” مريم حسين ” .

وقال صالح الجسمي في مقطع الفيديو : ” اليوم كان فيه حكم في القضية الثانية اللي رفعتها ضد مريم حسين الخاصة بتصويري وسبي وقذفي .. وهي أيضا رفعت قضية ضدي بتهمة السب ” .

وأضاف : ” صدر حكم بإدانتا إحنا الإثنين بتهمة السب وغرامة 5000 وإغلاق حسابي وحساب مريم حسين على سناب شات لمدة شهر .. وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية ” .

وأشار إلى أن مريم حسين ستقوم بدفع مبلغ 100 ألف درهم منهم 50000 لصالح الجسمي و50000 لصالح السيدة ” وفاء الخالدي ” الطرف الثالث في القضية .. وإنه سيدفع أيضا مبلغ 50000 لمريم حسين .

وأشار صالح الجسمي الى أن مريم حسين حصلت على براءة من تهمة التصوير والتي يعتبرها القضية الرئيسية معها وشدد على أنه سيستأنف الحكم ضدها وعلق على هذا الحكم بإنه إبتدائي وليس نهائي .

وأكد على إنه يثق ويحترم القضاء في بلده وعلى ضرورة الابتعاد عن المهاترات في السوشيال ميديا واستخدام الألفاظ السيئة تحسبا لمن يتربص بهم .