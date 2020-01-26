” الزواج من المغتصب ” .. مشروع قانون يثير الغضب في تركيا

مشروع قانون ” الزواج من المغتصب ” على الرغم من تقديمه منذ 4 سنوات من أجل تطبيقه إلا أنه قوبل برفض شديد داخليا وعالميا .. يحاول الحزب الحاكم في تركيا تمرير مشروع القانون من جديد ومناقشته في البرلمان التركي في نهاية شهر يناير الجاري .

وينص هذا القانون على منح العفو للمغتصبين في حال زواج المغتصب من ضحيته حيث يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم .

وأثار هذا القانون الذي يتبناه الحزب الحاكم في تركيا ” حزب العدالة والتنمية ” الجدل والغضب في تركيا خاصة من جانب الجمعيات النسائية والحقوقية .. حيث يرى المعارضون بأن إقراره سوف يضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل بعض عمليات الاستغلال الجنسي .

كما نشرت صحيفة ” إندبندنت البريطانية ” تحذير الأمم المتحدة من أن مشروع هذا القانون سوف يؤدي إلى مشاهد الإفلات من العقاب بشأن جرائم إساءة معاملة الأطفال وسيخلف آثارا نفسية واجتماعية قاسية على الضحايا .

وبحسب ما ذكرت صحيقة ذذا غارديان البريطانية بأن حزب الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” يؤكد أن الهدف من مشروع القانون هو التعامل مع ظاهرة زواج الأطفال المنتشرة بتركيا .

حيث كشف تقرير حكومي أن نحو نصف مليون فتاة قاصر قد جرى تزويجهن خلال العقد الماضي على الرغم من أن سن الزواج القانوني في تركيا 18 عاما .