السطات السعودية تفرج عن المصرية “الحاجة سعدية” ضحية “العمرة المزيفة”

أعلنت القنصلية المصرية في مدينة جدة السعودية، اليوم الإثنين، الإفراج عن المواطنة سعدية عبد السلام حماد العاصي، المعروفة إعلاميًا بـ”الحاجة سعدية” ضحية “العمرة المزيفة”.

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وقال القنصل المصري في جدة حازم رمضان، إن القنصلية نجحت في الإفراج عن الحاجة سعدية اليوم بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الخارجية السعوديتين، بعدما ألقي القبض عليها يوم 20 آذار/ مارس الماضي.

وأشار إلى أنّ القنصلية المصرية سلمت الجانب السعودي أصول تحقيقات النيابة المصرية في القضية والتي تثبت براءة المواطنة.

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم عبدالله المنزلاوي، لتورطه في واقعة القبض على الحاجة سعدية عبدالسلام فور وصولها إلى المملكة، وبحوزتها حقيبة تحتوي على نحو 75 ألف قرص ترامادول ومواد مخدرة.