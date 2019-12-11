السعودية أكثر دولة أسأنا فهمها على وجه الأرض.. هكذا وصف أمريكي شعوره بعد زيارته للمملكة لأول مرة

نشر ناشط على موقع تويتر مقطع فيديو مترجم لمقابلة مواطن أمريكي على احدى القنوات، حيث وصف شعوره بعد زيارته للسعودية لأول مرة في حياته.

وقال المواطن الأمريكي العائد من الرياض أن السعودية أكثر دولة أسأنا فهمها على وجه الأرض، أعلم أنها مكان مثير للجدل، فرص الاستثمار هناك مذهلة، في العقارات والعقارات التجارية، في تطوير المنتجعات، في العناية بالصحة.

وأضاف قائلاً: لقد عدت مدركا لحجم الفرص التي تكمن هناك، يوجد الكثير من الفرص هناك، لأن المكان قد تم تجاهله لأكثر من 25 عاماً، إنهم الأن يفتحون المتاجر لكل الأسباب، يمكنهم الحصول على فيزا عن طريق الإنترنت وهذا ما لايمكنك فعله، فتحوا مجالاً للسياحة، كان المكان جميل بشكل مذهل، حتى أنني لم أستطيع تصديق الأمر، قضيت أربعة أيام هناك وسأعود قريباً.