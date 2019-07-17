السعودية تسمح للمحلات التجارية بالعمل 24 ساعة.. وماذا عن وقت الصلاة؟

قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، السماح للمحلات التجارية في البلاد بالعمل على مدار الساعة وفق شروط محددة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان عقب جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: “قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة”.
وذكر البيان أن هذا السماح سيكون “بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها”.
#ترخيص_24_ساعه سيسهم في رفع جودة الحياة في المدن #السعودية وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية.
#افتتاح_المحلات_24_ساعه pic.twitter.com/W081W2X4EV
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) July 16, 2019
غير ان القرار الجديد أثار تكهنات يأنه يتضمن إلغاء قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة.
وقال المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، معلقًا على قرار مجلس الوزراء: إن ”قرار افتتاح المحلات 24 ساعة يعني سقوط الإلزام بإغلاق المحلات وقت الصلاة“.
#افتتاح_المحلات_24_ساعه
معنى ذلك سقوط الإلزام بإغلاق المحلات وقت الصلاة ..
— عبدالرحمن اللاحم (@allahim) July 16, 2019
واعتبرت المحامية السعودية، سعاد الشمري، بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية تأكيدًا لإلغاء قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة، وقالت: ”بعد معاناة الناس والاقتصاد مع بدعة إغلاق المحلات وقت الصلاة في كل فرض خمس مرات باليوم الآن صدر الأمر بافتتاح المحلات 24 ساعة لتوفير الوظائف ومراعاة حاجة الناس والسياح ومتطلبات التنمية والاقتصاد، وعدم إلزام الناس بأمر ليس من الدين وإنما روجته #الصحوه لتجعل الحياة أكثر بؤسًا“.
بعد معاناة الناس والاقتصاد مع بدعة #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاة في كل فرض خمس مرات باليوم
الان صدر الامر ب #افتتاح_المحلات_24_ساعة لتوفير الوظائف ومراعاة حاجة الناس والسياح ومتطلبات التنميه والاقتصاد وعدم الزام الناس بأمر ليس من الدين وإنما روجته #الصحوه لتجعل الحياة اكثر بؤساً.. https://t.co/hOUZOtOpIZ
— سعاد الشمري (@SouadALshammary) July 16, 2019