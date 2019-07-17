السعودية تسمح للمحلات التجارية بالعمل 24 ساعة.. وماذا عن وقت الصلاة؟

قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، السماح للمحلات التجارية في البلاد بالعمل على مدار الساعة وفق شروط محددة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان عقب جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: “قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة”.

وذكر البيان أن هذا السماح سيكون “بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها”.

غير ان القرار الجديد أثار تكهنات يأنه يتضمن إلغاء قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة.

وقال المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، معلقًا على قرار مجلس الوزراء: إن ”‏قرار افتتاح المحلات 24 ساعة يعني سقوط الإلزام بإغلاق المحلات وقت الصلاة“.

واعتبرت المحامية السعودية، سعاد الشمري، بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية تأكيدًا لإلغاء قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة، وقالت: ”بعد معاناة الناس والاقتصاد مع بدعة إغلاق المحلات وقت الصلاة في كل فرض خمس مرات باليوم الآن صدر الأمر بافتتاح المحلات 24 ساعة لتوفير الوظائف ومراعاة حاجة الناس والسياح ومتطلبات التنمية والاقتصاد، وعدم إلزام الناس بأمر ليس من الدين وإنما روجته #الصحوه لتجعل الحياة أكثر بؤسًا“.