السعودية تعلن أجازة عيد الأضحى 12 يوما

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء فترة اجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2019 بشكل رسمي .
حيث نشرت وزارة الخدمة المدنية السعودية بيانا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حددت من خلاله أيام الإجازة .
وقالت الوزارة في البيان أن الأجازة ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس ( الموافق 4 ذي الحجة ) ، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس ( الموافق 17 ذي الحجة ) .
ويظهر من البيان أن أجازة عيد الأضحى في السعودية للعام الجاري ستكون 12 يوما .
ووفقا للبيان تكون وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس .
تبدأ إجازة #عيد_الأضحى المبارك في القطاع العام بنهاية دوام يوم الإثنين ٤ ذي الحجة، وستكون العودة للعمل -بإذن الله- يوم الأحد ١٧ ذي الحجة من العام ١٤٤٠هـ وفقاً لتقويم أم القرى. pic.twitter.com/24gl2uQQ0U
— وزارة الخدمة المدنية (@SaudiMCS) July 23, 2019