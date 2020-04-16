كشفت وكالة المسجد النبوي الشريف عن إيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المقبل .

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأبلغت وكالة المسجد النبوي الشريف مشتركي الخدمة بقرارها عبر رسالة نصية قالت فيها : ” أخي مقدم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك فإننا إذ ندرك حرصكم وحبكم لعمل الخير في شهر الخير ” .

وتابعت : ” نود إحاطتكم بإيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441ه احترازيا في ظل الأوضاع الراهنة المرتبطة بجائحة فايروس كورونا ” .

وأضافت الوكالة : ” سوف نبشركم قريبا بإذن الله بباب خير عظيم لتفطير الصائمين بطيبة الطيبة في شهر رمضان المبارك ” .