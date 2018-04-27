السعودية تلزم المذيعات بـ “الزي الساتر والمظهر المحتشم”

أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية ضمن لائحتها التنفيذية ضوابط خاصة بلباس المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية والإذاعية المرخصة داخل المملكة.

وأكدت المادة الخامسة من اللائحة على وجوب التزام المذيعات بالزي الساتر والمظهر المحتشم، كما حدّدت المواصفات الخاصة باللباس، وفق موقع “أخبار 24”.

كما ألزمت الهيئة جميع المذيعات في القنوات العاملة في المملكة بالالتزام بثلاثة معايير، هي: أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي، وأن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين، وأن يكون الزي عبارة عن عباءة فضفاضة وطرحة.

ولفتت أيضًا إلى ضرورة عدم مبالغة المذيعات في الزينة، والتزامهن باللبس الساتر المتوافق مع الشريعة الإسلامية والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة.