السعودية تلغي شرط تخصيص مدخل للنساء في المطاعم

أعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، إلغاء شرط تخصيص المطاعم في المملكة مدخلا للرجال وآخر للنساء.
وكان يشترط على كل المطاعم في المملكة تخصيص مدخل للنساء والعائلات وآخر منفصل للرجال، لكن وزارة الشؤون البلدية والقروية قالت على حسابها في تويتر الأحد “ألغى تسهيل الاشتراطات البلدية لأنشطة المطاعم والمطابخ اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل”.
#خبر | "البلديــات" تُسهّل وتطور
اشتراطـــــات "12 نشاط".. شملت
المدارس والمطاعم والمستشفيات
والترفيه. #تسهيل_الاشتراطات_البلدية #وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/My0IzU1f49
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) December 8, 2019
وعلى مدى عقود كان يحظر اختلاط الرجال والنساء في الأماكن العامة بالسعودية بموجب قواعد اجتماعية صارمة كان يفرض تطبيقها رجال دين متشددون وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.