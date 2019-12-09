السعودية تلغي شرط تخصيص مدخل للنساء في المطاعم

أعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، إلغاء شرط تخصيص المطاعم في المملكة مدخلا للرجال وآخر للنساء.

وكان يشترط على كل المطاعم في المملكة تخصيص مدخل للنساء والعائلات وآخر منفصل للرجال، لكن وزارة الشؤون البلدية والقروية قالت على حسابها في تويتر الأحد “ألغى تسهيل الاشتراطات البلدية لأنشطة المطاعم والمطابخ اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل”.

وعلى مدى عقود كان يحظر اختلاط الرجال والنساء في الأماكن العامة بالسعودية بموجب قواعد اجتماعية صارمة كان يفرض تطبيقها رجال دين متشددون وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.