السعودية تهدي محمد صلاح قطعة أرض بمكة المكرمة

أعلن فهد الروقي، نائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة، معلومات جديدة حول الإعلان الذي صدر عنه أمس الإثنين، والذي يتضمن عزمه إهداء نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة نظير فوز الأخير بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي محرزًا 41 هدفًا، وصانعًا 13، في أول مواسمه مع «ليفربول» خلال 46 مباراة.

وقال «الروقي» في تصريح حسب ما ذكرت «سبق» السعودية: “هناك أوجه وخيارات عدة في إهداء قطعة الأرض، وذلك حسب الكابتن محمد صلاح، ووفقًا للنظام، ففي حالة إجازة النظام تملك أرض للكابتن فسوف تكون في منطقة مكة المكرمة خارج حدود الحرم، أو يتم عمل وقف على هذه الأرض تحت رعاية إمارة المنطقة كبناء مسجد أو نحوه”.

وأشار نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة إلى أن الأسباب التي دعته لإعلان هذا الإهداء هو دعم شباب القدوة أمثال الكابتن محمد صلاح تحت اسمه ورعايته، وإذا رغب في الاستفادة من قيمة القطعة فستُباع، ويتم تسليمه مبلغها.

وأكد «الروقي» أن هذه الهدية ما هي إلا اعتزاز بالنجم المصري المعروف بـ«أبو مكة»، وبأخلاقه الكريمة، وقيمه الرفيعة؛ فهو خير من يمثل نشر رسالة الإسلام السمحة في بريطانيا، وهو أيضًا قدوة وسفير للمسلمين في بريطانيا، وجميع أهالي مكة المكرمة يعتزون به، ويقدرون كل قدوة في العالم الإسلامي.

ولفت إلى أنه استوحى تلك الخطوة وأقدم عليها اقتداء بأمير القدوة أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الذي دائمًا يميِّز ويكرم القدوات.