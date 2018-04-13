السعوديون يستقبلون محمد بن سلمان بـ #انورت_السعوديه_بقدومك_يامحمد

عاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الرياض، في أعقاب جولة شملت كلاً من الولايات المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن ولي العهد السعودي بحث مع قادة أميركا وفرنسا وإسبانيا العلاقات الثنائية بين السعودية وتلك الدول، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات والبرامج الثنائية معها.

كما تم خلال تلك الزيارات مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا وقد استقبل ناشطون سعوديون على تويتر ولي العهد بهاشتاغ #انورت_السعوديه_بقدومك_يامحمد والذي تصدر الترند السعودي اليوم.