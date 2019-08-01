السلطات الصينية تمنع ” الحلال ” في بكين

أمرت سلطات العاصمة الصينية ” بكين ” مطاعم الأكل الحلال بإزالة الحروف العربية والرموز المرتبطة بالإسلام كجزء من الجهود الوطنية الموسعة الهادفة إلى إضفاء الشخصية الصينية والطابع الصيني على مواطنيها المسلمين .

ووفقا لوكالة رويترز قال 11 شخصا من موظفو 11 مطعما ومتجرا لبيع المنتجات الحلال في تصريح لهم للوكالة أن المسؤولين طلبوا منهم إزالة الصور المرتبطة بالإسلام مثل ” الهلال ” وكلمة ” حلال” المكتوبة باللغة العربية من اللافتات الموضوعة في واجهات المطاعم .

وقال مدير أحد المطاعم الذي رفض ذكر اسمه بسبب حساسية القضية مثل جميع مالكي المطاعم والموظفين الذين تحدثوا إلى “رويترز ” : ” قال المسئولون أن هذه ثقافة أجنبية ويجب عليكم استخدام الثقافة الصينية بشكل أكبر ” .

وشملت الحملة إزالة القباب على الطراز الشرق أوسطي في العديد من المساجد في جميع أنحاء البلاد على أن تحل محلها قباب على الطراز الصيني .

وتعد هذه الحملة الجديدة ضد النصوص العربية والصور ذات الرموز الإسلامية مرحلة جديدة من الجهود الحكومية التي اكتسبت قوة كبيرة منذ عام 2016 بهدف ضمان توافق الأديان مع الثقافة الصينية السائدة .