كشف شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحي عن مفاجأة صادمة لما طلبته منه السلطات اللبنانية وغيره من أهالي الضحايا مقابل تسليمهم جثامين أبنائهم لدفنها .

فقال شقيق أحد الضحايا في لقاء تليفزيوني لقناة ” MTV ” أن السلطات طلبت من أهالي الضحايا وثائق للتأكد من أن القتلى ليس لديهم مخالفات سير مستحقة أو مخالفات تجاوز السرعة قبل تسليم جثثهم لعائلاتهم .

وأضاف : ” حتى يعطوني ورقة لاستلام الجثة العملية أخذت أكثر من ساعتين ونصف وطلبوا مني هويتي وهوية أخي ليطلعوا النشرة لأنه لازم ينعرف إذا أخي عليه ضبط مش مدفوع أو شي حتى يدفعوا قبل ما يسلمونا الجثة ” .

وتابع : ” هذا مثال بسيط مما حدث معنا في كارثة مثل هذه فما بالكم بما يحدث خلف الكواليس .. الفساد طال كل شيء وخرب كل شيء جميل ” .