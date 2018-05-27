السيسي يعلق على إصابة محمد صلاح… فماذا قال؟

أعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، عن تمنياته للاعب الدولي محمد صلاح بالشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب قريبا بعد إصابته في مباراة نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال السيسي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أمنياتي القلبية للبطل المصري محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته ، وأتمنى أن يعود للملعب قريبا ويظل نجما مصريا متألقا”.

وكان محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أصيب خلال الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 25 دقيقة، إثر كرة التحام قوي بينهما، شابه التعمد برأي خبراء، في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأفاد مسؤولون في ليفربول أنه تم إجراء أشعة على كتف صلاح وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف، وفقا لما أعلنته بعثة المنتخب المصري في إيطاليا.

وأعرب طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص.