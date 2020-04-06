الشيخة موزة تواصل استثماراتها بشراء فندق بقيمة 859 مليون دولار بلندن وأراض في إسطنبول

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريرا وفقا لوكالة بلومبرج عن قيام الشيخة موزة زوجة أمير قطر السابق ” حمد بن خليفة آل ثاني ” بشراء فندق ” ريتز ” بالعاصمة البريطانية لندن بقيمة 859 مليون دولار .

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وتوقف حركة البيع والشراء إلا أن الشيخة موزة تمكنت من شراء الفندق ومبنى مجاور له .

بالإضافة إلى إنها كانت في نهاية العام الماضي قد أثارت جدلا واسعا حول شرائها لأرض بمحاذاة مشروع قناة إسطنبول الجديدة .

وفندق الريتز يقع في شارع بيكاديلي في قلب لندن وهو من أحد الأماكن الأكثر فخامة في العاصمة البريطانية ويضم 130 غرفة ويتراوح سعر الليلة فيه من 650 جنيها إلى أكثر من ستة آلاف جنيه إسترليني لأكبر جناح .

يذكر أن عائلة آل ثاني الملكية في قطر تمتلك أكثر من 100 فندق فاخر حول العالم من خلال كيانات استثمارية مختلفة .