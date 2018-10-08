العثور على سعودي متوفى في غرفته بأحد فنادق اسطنبول

كشفت مصادر أمنية تركية، امس الأحد، عن العثور على مواطن سعودي متوفى في غرفته بأحد فنادق مدينة إسطنبول بمنطقة يشيل كوي، حسب وكالة الأناضول التركية.

وتفصيلاً، قالت المصادر إن المواطن السعودي 36 عامًا من مواليد مدينة جدّة، غربي المملكة، وتوفي في 6 أكتوبر الحالي في غرفته بأحد فنادق منطقة “يشيل كوي”.

وأكدت “الأناضول” أن الشرطة لم تعثر على إصابات في جثمان المتوفى أو آثار تدل على تعرضه للضرب.

وأوضحت أن الشرطة نقلت جثمان السعودي إلى الطب الشرعي، الذي أكد أن حالة الوفاة وقعت إثر تدهور حالته الصحية، بعد عملية شفط دهون.