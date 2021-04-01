نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية جريمة مروعة تعرضت لها ملكة جمال روسية تدعى ” أولغا شليامينا ” البالغة من العمر 33 عاما .

حيث تم العثور على جثتها مشوهة ومغطاة بالثلوج في غابة بمدينة نوفودفينسك بعد أن أقدم حبيبها الذي يدعى ” فياتشيسلاف ” ويبلغ من العمر 40 عاما على قطع رأسها بدافع الغيرة .

وذلك بعد أن فازت أولغا شليامينا مؤخرا بمسابقة ملكة جمال محلية وخشى حبيبها أن يؤدي نجاحها في المسابقة إلى مغازلة وجذب رجال آخرين .

ووفقا للصحيفة فإن مكلة الجمال الروسية كانت قد غادرت منزلها منذ 5 أيام وأبلغت عائلتها بفقدانها واعتقلت الشرطة المحلية فياتشيسلاف للاشتباه في ارتكابه للجريمة .

وكشف أصدقاء الضحية عن أن علاقة أولغا بحبيبها كانت مضطربة بسبب الخلافات المتكررة بينهما كما أصبح الأخير عنيفا للغاية واتهمها بعد فوزها باللقب الجديد بمغازلة زميل في العمل .

وأشارت الديلي ميل إلى أن المتهم اصطحب أولغا شليامينا في نزهة بالغابة حيث هاجمها وقام بقطع رأسها وأخفى جسدها في الثلج .. وسرعان ما تم العثور على الجثة وألقت الشرطة القبض على فياتشيسلاف الذي اعترف بفعلته .