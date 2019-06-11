العراق يسجل أغلى عقد زواج في تاريخه

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي العراقية أمس الإثنين بتداول وثيقة عقد قرآن صادرة من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد .

والتي احتوت على مهر يقدر ب 8 مليار دينار أي ما يعادل 8 مليون دولار .. الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتساءلون عن سبب منحها كل هذا المبلغ الذين يرونه مهر مبالغ فيه .

وأظهر العقد أن الزوج من مواليد عام 1984 والزوجة من مواليد عام 1986 مطلقة ولديها طفلان .. وتعهد الزوج على نفسه كتابيا بتربية ورعاية طفليها الإثنين .

ويعتبر هذا المبلغ مبالغ فيه بشكل كبير في العراق حيث تتراوح المهور بين خمسة ملايين دينار وعشرة ملايين .

واختلف آراء متفاعلي مواقع التواصل الإجتماعي حول هذا العقد والبعض منهم أشار إلى أن الفتيات بالعراق يقذفون أنفسهم في متاهات العنوسة حيث أشارت إحصاءات أجريت مؤخرا إلى أن المرأة العراقية جاءت في المرتبة الثالثة عربيا من حيث العنوسة .