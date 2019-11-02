العسل بالماء الدافئ.. فوائد لا تحصى وعلاج للكثير من الأمراض

عُرف عن العسل منذ العصور القديمة ولدى مختلف الثقافات بأن له فوائد جمة للبدن ويساعد على التعافي من الكثير من الأمراض، لما يحتويه من مركبات نباتية مفيدة. ويُتناول العسل بطرق مختلفة إما سائلاً كما هو بدون أى إضافات أو مضافاً إلى مكونات غذائية أخرى أو مخلوطاً بالماء، ويستخدمه البعض كبديل عن السكر المكرر. ولخلط العسل بالماء الدافئ وشربه على الريق العديد من الفوائد الصحية كونه يضم فوائد الطرفين، فيستفيد متناول هذا المزيج من فوائد العسل والماء في الوقت ذاته، ومنها:

– إنقاص الوزن، باستخدامه بدلاً من العصائر المحلاة والمشروبات الغازية.

– إمداد الجسم بالماء والطاقة، وزيادة التمثيل الغذائي والوقاية من احتباس السوائل.

– تخفيف الإمساك وترطيب الجسم وتقليل غازات البطن.

– مقاومة الحساسية الموسمية.

– تحسين صحة البشرة ومحاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد على الجلد والبشرة.

– علاج حالات السعال والاحتقان في الأنف، واللوزتين، والحلق، والالتهابات المختلفة خاصةً في فصل الشتاء وعند الأطفال تحديداً.

– طرد الطفيليات ومسببات الأمراض خارج الجسم.

– تنظيف القولون والقضاء على الكائنات الحية الدقيقة داخل الجسم.

– نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم والحفاظ على درجة حرارته.

– تقليل أعراض الصداع لاسيما لدى من يعانون من الجفاف.

– خفض ضغط الدم بقدر بسيط ويقي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

– تناوله بكميات معتدلة يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم.

– تقوية الجهاز المناعي، وطرد السموم من الجسم.