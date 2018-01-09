العمل ليلاً يزيد من خطر إصابتك بهذا المرض! منوعات

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وجد باحثون صينيون أن السيدات اللواتي يعملن فترات عمل ليلية يكن أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض أنواع الأمراض السرطانية. واكتشفوا أن العمل ليلا لفترات طويلة بشكل عام يزيد الخطر بنسبة 19 %.

واتضح من النتائج أن ذلك يؤدي لزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 41 %، سرطان الثدي بنسبة 32 % وسرطان المعدة بنسبة 18 %، بحسب موقع فوشيا.

يذكر أنّ دراسات بحثية سابقة قد أشارت إلى أن التعرض للضوء أثناء الليل يقلل مستويات هرمون ميلاتونين، ما قد يؤدي لتعطيل الساعة الداخلية التي تنظم عملية النوم.