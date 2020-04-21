ألقت قوات الامن المصرية القبض على الشابة حنين حسام بتهمة “التحريض على الفسق” بعد أن أثارت الجدل بفيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية كانت بعرض الاعلامي نشأت الديهي في برنامجه “بالورقة والقلم” على قناة “TEN”، مقطع الفيديو الذين نشرته حنين حسام قائلا انه يتضمن “دعوة للبنات والفتيات المصريات المراهقات انه يعملوا حاجة غريبة جدا”.

تطلب من متابعيها وخاصة الفيتات عمل فيديو “لايف” على تطبيق “لايكي” مقابل أموال كثيرة، وقالت في الفيديو: “أنا عارفة ان عندكوا مشاكل مادية، أنا عملت وكالة على (لايكي) مسكت ورقها وإدارتها، أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس”.

وفصلت مواصفات الفتيات التي ترغب فيهن ليحصلن على أموال مقابل كل “لايف”: “ميقلوش عن 18 سنة، المفروض ان حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة”، وأكملت: “اللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب”.

وأكملت: “أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولارا لحد 2000 و3000 دولار”.

وقالت في الفيديو: “اللايف بوشكم مش بلاك سكرين، إضاءة كويس ونت كويس، وشكل لائق شوية، الداعمين هيدخلوا، هتتعرفي على الناس وتكوني صداقات بشكل محترم وجميل، وأنا بتجيلي كل حاجة، بعد إذنكم مش عايزة تجاوزات في وكالتي، أهم حاجة عندي السمعة والله”.

وقالت في الفيديو: “كل البلوجرز، والتيكتوكرز، وكل صحابي اللي عايزين يدخلوا يبعتولي، معلش أنا عندي ضغط كبير جدا، مش هجري ورا كل واحد، اللي عايز يشتغل يكلمني على عيني وراسي، الجروبات دي مش للتعارف والهزار، لو سمحتوا ده جروب شغل، زي البراندات الهزار والضحك برا”.

وبعد حالة الجدل الكبيرة، ظهرت حنين حسام في فيديو جديد قائلة ان الفيديو تم نشره بطريقة غريبة متهمة نشأت الديهي بـ “قص الفيديو تحليله على مزاجه” زاعمة ان اللايفات “مثل أي شغل”.