القبض على صاحب فيديو ” نزع العباءة ” .. والكشف عن ملابسات الفيديو المسئ

كشفت صحيفة الرياض عن مصادر لها أن شرطة منطقة الحدود الشمالية تمكنت من ضبط الشاب صاحب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية في الآونة الأخيرة والذي ظهر مع فتاة في مشهد يتضمن محتواه مساسا بالقيم الدينية والآداب العامة ومنافيا لعادات وتقاليد المملكة .

حيث ظهر هذا الشاب في مقطع الفيديو وهو يدخل على فتاة في غرفة ثم قام بنزع عباءتها وهو يردد أن زمن العباءة قد ولى وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه على حد قوله بجانب تقبيله ليدها .

والذي أثار غضبا واسعا في المملكة العربية السعودية ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية الجهات المختصة بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف بعد ظهوره في مقطع فيديو تضمن محتواه مساسا بالقيم الدينية فيما وجهت النيابة العامة بالقبض على الشاب والفتاة التي ظهرت معه في الفيديو .

وتمت إحالة هذا الشاب إلى النيابة العامة بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق .

وقالت المصادر أن الشاب شارك من قبل في برامج تلفزيونية كوميدية وإنه اعتاد على نشر مقاطع تمثيلية من أجل لفت انتباه متابعيه .. فيما أثارت بعض هذه المقاطع استياءا واسعا مؤخرا وانتشرت مطالبات بالقبض عليه .