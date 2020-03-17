القبض على 3 مصريين في الكويت متهمين برش سوائل غامضة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن إلقاء القبض على 3 أشخاص يحملون الجنسية المصرية متهمين برش مواد سائلة على المركبات .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توثيق أحد الأشخاص لمقطع فيديو يظهر فيه الأشخاص الثلاثة وهم جالسون في منطقة جابر الأحمد إلى جانب بعض المخلفات والعلب التي تحتوي على مواد سائلة قيل إنهم استخدموها في رش السيارات ومقابض حاويات القمامة .

وكشفت التحقيقات وفقا لبيان وزارة الداخلية الكويتية إلى أن المواد التي عثر عليها بحوزتهم هي عبارة عن مخلفات تم تجميعها من صناديق القمامة لإعادة بيعها .