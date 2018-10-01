الكشف عن اجراء بوتين عملية تجميل سرًا

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى عدة عمليات تجميلية في جفنيه وجبينه وخديه.

ومن المعروف أن بوتين البالغ من العمر 65 عامًا يتحلى بقدر كبير من الاهتمام بمظهره الجسدي وشكله.

وقالت إيمي سكوت الخبيرة في الجراحة التجميلية من مركز MYA Cosmetic Surgery في لندن، إن الرئيس الروسي أجرى عمليات تجميل بتكلفة تصل إلى 8.000 جنيه إسترليني.

وأضافت أن بوتين خضع لجراحة تجميلية خفية وإجراءات غير جراحية لجعله يبدو أصغر سنًا والمساعدة في تأخير عملية الشيخوخة الطبيعية.

ويبدو بوتين مختلفًا تمامًا الآن عما كان عليه، حيث بدا وجهه ممتلئًا، وعيناه أضيق وأصبح يعاني من تجاعيد أقل.