كشفت ” منة الأبيض ” مديرة أعمال الكاتبة الراحلة ” نوال السعداوي ” في تصريحات ل ” سكاي نيوز عربية ” عن وصية الأخيرة التي أوصت بها قبل وفاتها .

حيث أوصت نوال السعداوي بأن لا تقام لها جنازة وأن يقتصر الحضور فقط على أولادها .

وأكدت منة الأبيض على أن عدم إقامة جنازة للكاتبة الراحلة لا علاقة له بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وإنما جاء إمتثالا لرغبة الأسرة التي أرادت تنفيذ وصية نوال السعداوي بعدم مشاركة أحد في جنازتها سوى أبنائها وبعض من أفراد الأسرة المقربين .

وتابعت : ” تم تشييع الجثمان ودفنه الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الماضي في مقابر الأسرة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر بحضور إبنتها الدكتورة منى حلمي وإبنها عاطف وزوجته بالإضافة الى عدد محدود للغاية من الأسرة ” .

وأضافت الأبيض : ” دون حضور أو مشاركة لأحد من الوسط الثقافي خصوصا وأن الأسرة لم تعلن عن موعد أو مكان الجنازة ” .

يذكر أن الكاتبة المصرية نوال السعداوي كانت قد رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع المرض وتدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة خلال تواجدها بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة .