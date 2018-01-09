الكويت… “الحق بالرقص أمام أصدقاء الزوج” يحيل “سوالف ضحى” الى التحقيق
قال ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، إن وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، أمر بإحالة قناة فضائية إلى النيابة العامة، بعد بث أحد برامجها عبارات خادشة للحياء والآداب العامة طبقًا لقانون المرئيات والسمعيات في الكويت.
وذكر الناشطون أن القناة هي قناة “الشاهد” الكويتية، بعد أن تم تداول مقطع من حلقة برنامج “سوالف ضحى”، الذي تم بثه عبر القناة يوم الأحد، بعد ظهور إحدى الضيفات وهي تتحدث عن “الحق بالرقص أمام أصدقاء زوجها بموافقته”.
وأضافت الضيفة في الحلقة التي حملت عنوان (مع أو ضد حفل الزفاف المختلط)، أن “رقص المرأة بين الرجال هو من التراث الكويتي”، إلا أن كلامها لاقى اعتراضًا من مقدمة البرنامج عبير مبارك، معتبرةً أن كلام الضيفة هو “استعراض تلفزيوني ليس من عادات الشعب الكويتي”.
وأثار كلام الضيفة استياءً بين الكويتيين عبر موقع “تويتر”، والذين طالبوا بـ “محاسبة من يسهم في نشر أفكار تخالف مبادئ وقيم المجتمع الكويتي، بحجة الحرية لما لها من تأثير في تدمير المجتمع”.
ممممم يا نورت …
ما عجبك تعليقي لانه يمس مقاطعة الكويت 🤔…
ل عيد نقاط:
من متى الدياثة تعبر تراث…
ان كنت تودين ذلك لنفسك فلتحتفظي فيه في بيتك وعيلتك مش تنشري أفكار مدمرة ل مجتمك وتراثك…
تستعملي مصطلحات محددة لتثبتي ان نظرتك هي الصح …تراث وحرية ووو…
ههههههههههههههههه
رقص رقص وإلا معاه شوية حنان ؟؟؟؟هههههههههههههههههههه في هكذ زوجات بس تشوف زوجها مع اصحابو تروح رقص وغنا ولت وعجن ، الراجل الحمش هو الي يشكمها ويرجعها لأهلها ، ويروح يجيب كتكوتة صغيرة يربيها على ايدو ههههههههههههههههه بدل السكراب الي فاضحو فهكذ نسوان ماليهم أمان وعدهم ماضي وانحراف من كثرة الانزلاق بسبب الرقص امام الغريبين .
لم يأتي تدهور وإضمحلال هذه الأمة من فراغ… في الوقت الذي يسعى فيه العالم للتطور والسباق الرهيب في التكنولوجيا.. الخ الخ
تناقش برامجنا العربية موضوع عن الرقص؟!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل