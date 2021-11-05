استضافت قناة “كان” الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية الاعلامية اللبنانية، ماريا معلوف، وهي المقابلة الأولى من نوعها مع شخصية لبنانية.

وهاجمت ماريا معلوف في مقابلتها “حزب الله”، معتبرة أن “حزب الله اختطف البلد ويحاول اعادته إلى ما قبل العصر الحجري”، مضيفة: “واجهت نصرالله وقلت له أنت مجرم وقاتل وقتلت أطفال سوريا واليمن، وأنت مسؤول عن أرواح الذي قتلوا في انفجار مرفأ بيروت”.

وقالت معلوف إنها تركت لبنان لأنها “تحت تهديد السلاح”، مضيفة: “سلاحي هو القلم ويبدو أن القلم أقوى من الرصاص”.

هذا وأعربت عن سعادتها لأنها تجري وللمرة الأولى مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي، مشددة على أن “هذه ليست عمالة بل انفتاح، وعلى أن إسرائيل ليست عدوا وأن اتفاقيات إبراهام ستصل إلى لبنان، وسأعود يومها إلى لبنان بعد أن تكون إسرائيل داعم أساسي للاقتصاد اللبناني، وإن شاء الله نتخلص من سلاح حزب الله”.

وعن إمكانية زيارتها لإسرائيل قال معلوف: “زيارة إسرائيل محبذة لدي ومن لا يتمنى زيارة كنيسة بيت لحم والمسجد الأقصى”.

وبدورها قامت معلوف بإعادة نشر المقابلة عبر حسابها على “تويتر” بالإضافة إلى إعادة نشر تغريدات باللغة العبرية، تمدحها على إجراء المقابلة.

وأثارت المقابلة جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي وصف بعضهم معلوف بـ”العملية المتصهينة” ودعوا الأمن العام اللبناني إلى التحرك.