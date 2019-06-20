” المرزوقي ” سعودي ينقذ محطة بنزين من الانفجار

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد فيه شجاعة شاب سعودي يدعى ” ثامر المرزوقي ” تمكن من إيقاف كارثة محققة بعد اشتعال حريق في محطة للوقود بطريق الملك عبد العزيز في محافظة ينبع كادت أن تزهق حياة الكثيرين .

وتسبب في الحريق ارتطام سيارة كان صاحبها قادما للتزود بالوقود ويقود السيارة بسرعة بالخزان الذي انقلب نتيجة التصادم وتحرك بالسيارة قبل أن تشتعل النيران فيه .

حيث سارع الشاب باستخدام طفايات الحريق لإخماد النيران بمفرده كما يتضح بمقطع الفيديو لكاميرا المراقبة في المكان .

ويظهر بالفيديو قيام ثامر بسحب طفايات الحريق من بين المضخات واستمر في توجيه خراطيمها واحدة تلو الأخرى حتى استطاع إخماد النيران في وقت قصير على الرغم من خطورة الموقف على حياته والذي كان سيؤدي إلى انفجار المحطة .

وكان قد طلب من العمال والمتواجدين إخلاء السيارات من الموقع خوفا من تفاقم الكارثة .

وعلى خلفية الواقعة انتشر هاشتاج ” البطل ذو الرداء الأصفر ” في المملكة العربية السعودية حيث كان يرتدي المرزوقي تيشرت أصفر وتحدث الكثيرين عن شجاعته ووجهوا له الشكر على ما فعله ومساعدته في إنقاذ أرواح الموجودين في المحطة وطالبوا بتكريمه .