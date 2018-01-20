المطالبة بإيقاف الـ سناب تفجِّر معركة كلامية على تويتر

كشف تفاعل مغردين ومغردات سعوديين مع هاشتاق “#نطالب_بإيقاف_السناب_بالمملكة” الذي احتلَّ المرتبة الأولى بين الهاشتاقات الأعلى تداولًا اليوم السبت عن أن قضية “السناب” تشغل بالفعل قطاعًا كبيرًا من الجمهور السعودي. وعلى الرغم من تباين الآراء حول المطالبة بإيقاب هذا البرنامج فإنَّ الأغلبية تضامنت مع الدعوة لإيقافه لأسباب طرحوها عبر تغريداتهم وتعليقاتهم على الهاشتاق.

وقال المغرد صاحب حساب “@Dhsb98056809” : “والله العظيم البارح كنت بمجلس وفيه قاضي محكمه يسولف يقول والله حالات الطلاق فقط الي عندي تعدت ٦٠ والسبب سناب شات !! أجل كم عدد القضايا عند غيره!!.. لذلك نطالب بإيقاف السناب بالمملكة”. وقال المغرد صاحب حساب “أركادي “: “من بعد السناب لم يعد للبيوت حرمات.. من بعد السناب اشتهر التافهون من بعد السناب صار أسهل انتشار المخدرات والفساد.. أتمنى من كل قلبي وأقول نعم نطالب بايقاف السناب بالمملكة”. وعلق المغرد صاحب حساب “muhammad alshamrani” قائلا :” قسما بمن رفع السماء إن السناب من أكبر مشاكل البيوت.. يا جماعة هذا خراب مجتمع كامل.. يا ليت يوقفونه”.

وأما المغرد صاحب حساب “Zein55” فلم يقصر في المطالبة بإيقافه على المملكة فحسب حيث قال: “نطالب بإيقاف السناب بالمملكة يا رب يا كريم إنه ينحذف السناب من المملكة ومن كل مكان عشان ترجع الحياه طبيعية الناس صار همها الكماليات وخربت حياتنا حسبي الله ونعم الوكيل”. في المقابل اعتبر البعض أن هذه المطالبة خاطئة ومصادرة لحق الآخرين فقالت المغردة صاحبة الحساب “العــاقــلة”: “المتخلفين صايرين يزودونها اليومين ذي.. مو عاجبك سناب؟!؟!.. بسيطة روح واحذف التطبيق يا .. تتكلم بلسان الشعب ليش؟!”.

واتفق معها المغرد صاحب حساب حيث قال “‏منعـزل” :” اللـي ما يبغي السناب يحذفه ويسد فمه.. في ناس محترمة وتنزل محتوى محترم أنتم قلبتو كل السعودية في السناب سلبيينُ”.