المطلق: يجوز عقد النكاح عن طريق الجوّال وأجهزة الاتصال المرئية.. بشرط

قال عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ بجواز عقد النكاح على امرأة من الخارج عن طريق الجوّال وأجهزة الاتصال المرئية، لكن بشرط عدم مخالفة الضوابط والأنظمة وتعليمات الزواج من الأجانب.

وجاء تعليق الشيخ المطلق؛ رداً على تساؤل: حول إمكانية أن يعقد الرجل النكاح على امرأة خارج المملكة عن طريق الجوّال بحضور والدها وإخوانها؟ ضمن البرنامج الأسبوعي “استديو الجمعة” على إذاعة “نداء الإسلام” أمس.

وفصّل الشيخ المطلق؛ إجابته بأنه: “من حيث الجواز إذا توافرت أركان النكاح بمعنى أن المرأة تعرف هذا الأمر ووالدها والزوج وتم العقد، فيجوز”، مستدركاً: لكن عندنا قضية النظام الذي وُضع للمصلحة وأمر به ولي الأمر، لا يجوز للناس أن يخالفوا ولي الأمر، وهؤلاء الذين يذهبون الآن ويخالفون ويعملون بعض الأعمال عندما يتورّطون يعلمون قيمة منع ولي الأمر مثل هذه الأمور”.

وأوضح المطلق: المفروض أن الإنسان ما يتزوّج إلا وقد اكتملت إجراءاته النظامية، وإذا اكتملت إجراءاته النظامية مثلاً، ويريد الزواج من امرأة بالخارج، فيمكن للأطراف أن يَتَرَاءوْا؛ عندنا الآن أجهزة اتصال كأنهم في غرفة واحدة، كل منهم يرى الآخر، فهذا من حيث الجواز يجوز.

واستدرك الشيخ المطلق: لكن مثلما قلت وأؤكد لا يجوز للناس أن يخالفوا الأوامر التي وضعها ولي الأمر لمصلحتهم، الله تعالى يقول “أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولي الاَمْرِ مِنْكُمْ”.