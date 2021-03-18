توفى والد الإعلامية المصرية ” لبنى عسل ” يوم أمس الأربعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

وأعلن الخبر إبن عم لبنى عسل في منشور له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” جاء فيه : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلى رحمة الله تعالى عمي المستشار عبد الفتاح عسله رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشار حاكم الكويت والد المستشار أحمد عبد الفتاح عسله ” .

وتابع : ” الدفنة بعد صلاة العصر بقرية غزالة مركز الزقازيق والعزاء قاصر على تشييع الجنازة ” .

وقدمت قناة الحياة التعازي في وفاة والد الإعلامية لبنى عسل والتي تقدم على القناة برنامج ” الحياة اليوم ” .