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الموت يفجع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

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توفت مساء أمس الإثنين والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ” الحاجة هدية محمد الزين ” في مستشفى السلاح الطبي في الخرطوم بعد صراع مع المرض .

ومنذ سقوط عمر البشير في 11 إبريل الماضي واعتقاله لم يتمكن من رؤية والدته .

ووفقا لصحيفة ” باج نيوز ” السودانية أن والدة البشير طلبت في أيامها الأخيرة من المجلس العسكري زيارة ابنها في محبسه ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب تدهور حالتها الصحية .

وحصلت الحاجة هدية منذ عامين على لقب الأم المثالية حيث كانت أم رئيس الجمهورية وأم الشهيد عثمان حسن أحمد البشير .

وتوفيت والدة البشير تزامنا مع اقتراب بدء محاكمته الأربعاء المقبل على اتهامات بالفساد والثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي .

 

 

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