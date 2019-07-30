الموت يفجع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفت مساء أمس الإثنين والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ” الحاجة هدية محمد الزين ” في مستشفى السلاح الطبي في الخرطوم بعد صراع مع المرض .

ومنذ سقوط عمر البشير في 11 إبريل الماضي واعتقاله لم يتمكن من رؤية والدته .

ووفقا لصحيفة ” باج نيوز ” السودانية أن والدة البشير طلبت في أيامها الأخيرة من المجلس العسكري زيارة ابنها في محبسه ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب تدهور حالتها الصحية .

وحصلت الحاجة هدية منذ عامين على لقب الأم المثالية حيث كانت أم رئيس الجمهورية وأم الشهيد عثمان حسن أحمد البشير .

وتوفيت والدة البشير تزامنا مع اقتراب بدء محاكمته الأربعاء المقبل على اتهامات بالفساد والثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي .