اضطرت سيدة أميركية في ولاية جورجيا أن تسارع إلى قيادة سيارتها فجرا، لتصطحب ابنتها التي ظهرت عليها آلام المخاض بشدة، وبدا أنها باتت على وشك وضع جنينها.

وراحت المرأة تقود سيارتها بسرعة في ليلبورن، وهي بلدة تقع على بعد نحو 20 ميلا شمال شرقي .مدينة أتلانتا، بينما كانت ابنتها كريستان غراهام تجلس في المقعد الخلفي

وبسبب ارتباك الأم انزلقت سيارتها بينما كانت تقودها على طريق سريع مما جعلها تنحرف عن الطريق إلى منحدر ترابي، قبل أن تصطدم بقوة ببوابة أحد المباني.

وخلال سرعة انحدار سيارة ولدت غراهام طفلها بطريقة لا تصدق وكأنه قفز بقوة من رحمها دون أن تعرف أين ذهب.

وعند حضور دورية الشرطة كان السيدتان منهارتان وهما يصرخان “أين الطفل.. أين الطفل؟”، بينما السيارة المهشمة عند واجهتها الأمامية كانت غارقة في الطين.

وعلى الفور بادر رجال الشرطة للبحث عن الطفل في محيط السيارة ظنا منهم أن ربما يكون قد طار ووقع في أحد برك الطين القريبة، لكن دون جدوى.

وبعد فترة قصيرة استطاع أحد ضباط الدورية أن يعثر على الرضيع اسفل معقد السيارة الأمامي بعد أن رأت الام بقايا حبلها السري، ليتم مباشرة إسعاف الطفل ونقل الجميع إلى أقرب مستشفى.

وذكرت قناة “فوكس 5” أن الطفل بصحة جيدة، فيما دخلت الأم لفترة من الوقت العناية المركزة للتأكد من سلامتها.