امرأة منتقبة تهاجم مسيرة للمثليين في لندن

نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية مقطع فيديو لسيدة منتقبة تهاجم مسيرة للمثليين في لندن .

وتظهر المرأة في الفيديو وهي تصرخ على أحد الموجودين بالمسيرة وتقول له : ” عار عليك .. الله خلق آدم وحواء وليس آدم وستيف ” .

وألقت قوات الشرطة القبض على المرأة بعد هجومها على شخص ملفوف بعلم مثلي الجنس المعروف والملون بألوان قوس قزح .. وقال متحدث بإسم الشرطة بأن التحقيقات جارية معها .

وأثار الفيديو استياء السكان المحليين واعتبروه نوعا من أنواع الكراهية وعدم احترام حرية الغير .. كما أشاروا إلى الطريقة العنيفة التي اتبعتها المرأة لإيصال رسالتها .

وحقق الفيديو أكثر من 2 مليون مشاهدة وجاءت معظم التعليقات رافضة لموقف السيدة ومدافعة عن حقوق أي فرد في اختيار ميوله الجنسية .