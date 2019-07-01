امير سعودي يعلق على الفيديو الاخير لرهف القنون: “أين الذين دافعوا عنها ؟”

علق الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود على مقطع الفيديو الاخير الذي ظهرت فيه الشابة السعودية اللاجئة إلى كندا، رهف القنون.

وتظهر رهف في الفيديو وهي تجيب على سؤال “السبب الحقيقي لهروبك من السعودية” لترد قائلة “هايجة من اهلي اذا جلست عندهم كم شهر بنقتل”.

غير ان شاب يجلس الى جانبها قال “كانت ستقتل لانهم كمشوها مع عامل البقالة هذه الحقيقة” غير ان رهف قالت ضاحكة “يكذب يكذب”.

أين الذين دافعوا عنها ؟

أين الذين قالوا تبحث عن حريتها ؟

هل هذه هي الحريه التي يبحثون عنها ؟

هل رفض الأهل للإنحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشدد ؟

هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشدد ؟

بالنهايه خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الإنتهاء منها pic.twitter.com/enpjJPERUz — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 30, 2019

وفي تعليقه قال الأمير سطام: ”أين الذين دافعوا عنها ؟ أين الذين قالوا تبحث عن حريتها ؟ هل هذه هي الحرية التي يبحثون عنها ؟ هل رفض الأهل للانحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشددًا ؟ هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشددًا ؟ بالنهاية خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الانتهاء منها“