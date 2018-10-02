“انا جيت يا بويضة”… إعلان عن حبوب منع الحمل يثير السخرية في مصر

أطلقت منصة “الحب ثقافة- Love Matters” عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب، فيسبوك، إنستغرام” مقطع فيديو قدمت فيه شرحًا مبسطًا عن كيفية عمل حبوب منع الحمل الطارئة.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل ساخرة من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا استغرابهم من الطريقة التي اختارت فيها المنصة شرح طريقة عمل حبوب منع الحمل.

ويشرح الفيديو طريقة تلقيح الحيوانات المنوية للبويضة بطريقة الرسوم الكارتونية باستعمال مصطلحات بسيطة مثل “يا بويضة يا بويضة انا جيث يا بويضة” وهو ما اثار سخرية رواد مواقع التواصل.