انتحار امرأة بعد استئصال مبيضيها دون موافقتها

انتحرت امرأة في بريطانيا بسبب الآلام بعد استئصال مبيضيها بدون موافقتها خلال عملية جراحية في بريطانيا لعلاج اضطرابات في الأمعاء، بحسب ما ورد في تحقيق بشأن الحادث.

وقد أجرت ميثوين-كامبل جراحة في مستشفى سباير الخاص في 2016، على يد الجراح توني ديكسون، الذي يتمتع بسمعة عالمية في علاج اضطرابات الأمعاء.

ولكنه الآن أوقف عن العمل في مستشفيين في مدينة بريستول، وتحقق معه هيئة التأمين الصحي في بريطانيا، والمجلس العام للأطباء بشأن الجراحة.

وكانت لوسيندا ميثوين-كامبل، البالغة من العمر 58 عاما والتي تنحدر من مدينة سوانسي، قد عرفت من الطبيب الجراح أن مبيضيها “كانا في الطريق” خلال الجراحة في بريستول، بحسب ما نقلت هيئة الاذاعة البريطانية.

وظلت المرأة متألمة لعدة سنوات، لكن الجراحة جعلت الألم أسوأ، بحسب ما قاله الطبيب الشرعي.

وسجل مساعد الطبيب الشرعي، أليد غروفيد، الحالة على أنها انتحار، وورد في التحقيق أن ميثوين-كامبل شنقت نفسها في غرفة منزلها العلوية.

وقال فيليب تشاتفيلد، وهو صديقها السابق الذي كان يعيش معها لفترة “استمرت الآلام وازدادت سوءا ولم يكن هناك أحد فيما يبدو يستطيع مساعدتها في حل المشكلة”.

وأضاف أن “الجراح ديكسون أجرى الجراحة في 2016 لكنها لم تكن ناجحة، وتسببت في عيشها في عذاب. ثم أجريت لها جراحة لاحقة زادت الأمور سوءا”.

وتركت ميثوين-كامبل ملحوظة مكتوبة لابنها البالغ 19 عاما تقول فيها: “آسفة جدا يا أنغس، إنني أحبك، فأنت أفضل ابن على الإطلاق”.

وقال غروفيد إن “فشل العملية الجراحية زاد آلامها سوءا وأثر في صحتها النفسية”.

وقال أنغس عقب إنهاء التحقيق إنها “كانت تعاني من آلام مبرحة بعد العمليتين، وكانت غاضبة جدا لاستئصال مبيضيها”.

وقال مدير هيئة التأمين الصحي في شمال بريستول، دكتور كريس بيرتون “الطبيب الذي يحقق معه لم يعد يتعامل مع المرضى في مستشفانا. ومن المهم جدا أن نحقق في الأمر برمته، وليس من المناسب بالنسبة إلينا أن نعلق على أي تفاصيل دقيقة بينما لا يزال التحقيق مستمرا”.