انتحار شاب مصري في بث مباشر على ” فيس بوك ” وعلى أنغام الموسيقى

شهدت محافظة ” المنوفية ” بمصر انتحار شابا يدعى ” إسلام ” يبلغ من العمر 22 عاما بعد أن أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بقرية ” كفر بلمشط ” بمركز منوف .

حيث قام بوضع حبل ولفه حول رقبته حتى فارق الحياة .. وفعل ذلك احتجاجا على معاملة والده له .

وقام بعمل بث مباشر عبر صفحته على موقع ” فيس بوك ” لعملية الانتحار وذلك على وقع صوت الأغاني وإشعال سيجارة ثم صعد على كرسي وشنق نفسه .

وكتب منشورا قال فيه إنه لجأ إلى الانتحار بسبب سوء معاملة والده له مطالبا أصدقائه بمسامحته .

وفور تلقي الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية بلاغا يفيد بانتحار الشاب توجهت على الفور إلى مكان الواقعة وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث .