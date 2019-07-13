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انتحار شاب مصري في بث مباشر على ” فيس بوك ” وعلى أنغام الموسيقى

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شهدت محافظة ” المنوفية ” بمصر انتحار شابا يدعى ” إسلام ” يبلغ من العمر 22 عاما بعد أن أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بقرية ” كفر بلمشط ” بمركز منوف .

حيث قام بوضع حبل ولفه حول رقبته حتى فارق الحياة .. وفعل ذلك احتجاجا على معاملة والده له .

وقام بعمل بث مباشر عبر صفحته على موقع ” فيس بوك ” لعملية الانتحار وذلك على وقع صوت الأغاني وإشعال سيجارة ثم صعد على كرسي وشنق نفسه .

وكتب منشورا قال فيه إنه لجأ إلى الانتحار بسبب سوء معاملة والده له مطالبا أصدقائه بمسامحته .

وفور تلقي الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية بلاغا يفيد بانتحار الشاب توجهت على الفور إلى مكان الواقعة وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث .

 

 

 

 

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