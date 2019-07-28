انتحار شاب من أعلى كوبري في الرياض

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو عن انتحار شاب من أعلى كوبري بالرياض .
حيث وثق مواطن مقطع الفيديو إقدام أحد الأشخاص على الانتحار من أعلى أحد الكباري بمدينة الرياض وإنه لقى مصرعه على الفور .
وقال أحد المغردين على ” تويتر ” أن الضحية نزل من سيارة أجرة ثم قفز من أعلى الكوبري وانتحر .
وتداول أيضا مقطع فيديو آخر يظهر رجل وامرأة أسفل الكوبري يقتربون من الشاب المنتحر .
الله يصبر امه يرب والله ان الرجال نط قدامي نزل من تكسي ونط 😭😢 pic.twitter.com/KCMRxtR3Fb
— كعبول (hfc) (@4nx60) July 25, 2019