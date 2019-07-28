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انتحار شاب من أعلى كوبري في الرياض

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو عن انتحار شاب من أعلى كوبري بالرياض .

حيث وثق مواطن مقطع الفيديو إقدام أحد الأشخاص على الانتحار من أعلى أحد الكباري بمدينة الرياض وإنه لقى مصرعه على الفور .

وقال أحد المغردين على ” تويتر ” أن الضحية نزل من سيارة أجرة ثم قفز من أعلى الكوبري وانتحر .

وتداول أيضا مقطع فيديو آخر يظهر رجل وامرأة أسفل الكوبري يقتربون من الشاب المنتحر .

 

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