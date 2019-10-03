انتحار طالبة داخل جامعة جدة في السعودية

أعلنت جامعة جدة بالمملكة العربية السعودية عن قيام طالبة بالجامعة بإنهاء حياتها داخل إحدى دورات المياه .

ونشرت جامعة جدة بيانا لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أوضحت به إن الطالبة وجدت متوفاة داخل إحدى دورات المياه في مقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية .

وقالت الجهات الأمنية أن الطالبة أقدمت على إيذاء وقتل نفسها .

وصرح ” عبد المجيد الغامدي ” المتحدث بإسم الجامعة أن الجامعة استدعت الجهات الأمنية والإسعافية التي باشرت الحالة فورا .. كما تم استدعاء أسرة الطالبة .