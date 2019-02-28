انتقام عامل توصيل “دليفيري” من زبون بطريقة بشعة ومقزّزة.. ما فعله لا يصدّق!

أقدم عامل توصيل أميركي على الإنتقام بطريقة بشعة ومقزّزة من أحد الزبائن بذريعة دفعه “بقشيشاً هزيلاً” عند تسلّم وجبات الطعام.

وبحسب شرطة ولاية تينيسي الأميركية فإنّ عامل التوصيل، ماثيو ويب، البالغ من العمر 31 عاماً، قام بغمر “خصيته” في الصلصة التي طلبها زبون خلال كانون الثاني الماضي.

وتداول مستخدمو المنصات الاجتماعية مقطع فيديو تقول فيه سائقة إلى جانب عامل التوصيل: “هذا ما تحصل عليه حين تقدم “بقشيشاً” من 89 سنتاً لشخص تكبد نصف ساعة على الطريق”.

وسجلت سائقة السيارة مقطع فيديو يظهر العامل وهو يقدم على الانتقام في الثاني عشر من كانون الثاني الماضي، وفي وقت لاحق، أبلغت المنصة الإلكترونية لطلب الطعام السلطات عما حصل وأعلنت طرده من العمل.

وكشف مذكرة التوقيف التي صدرت بحق ويب أنّه كان مسروراً بفعلته وتم سماعه وهو يقول في الفيديو “أوه، هذا جيد”.

وقامت الشرطة باعتقال ويب ووجهت إليه تهمة الغش في الطعام، وفي يوم الأربعاء، تم تحديد كفالة الإفراج الموقّت عنه في 45 ألف دولار.