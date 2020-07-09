أجاب الشيخ السعودي سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن سؤال حول الصدقة على الإنسان وعلى الحيوان وايهما اكثر أجرا.

وقال الشيخ سعد الخثلان في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة أن الصدقة على الانسان أكثر اجرا لأن كل ما خلقه الله عز وجل في الارض انما هو لاجل مصلحة الانسان.

واستدل الشيخ الخثلان على كلامه بقوله تعالي : “هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ” قائلا ان لآية الكريمة تدل على أن الله تعالى سخر الحيوان للإنسان وخلقه لمصلحته وكذلك سخر له سائر المخلوقات الأخرى ، لذلك فالصدقة على الإنسان أعظم أجراً .