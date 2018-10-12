باحثون يحذرون من وجود مواد سامة في طلاء الأظافر!!

أثبت دراسة علمية حديثة عن وجود مادة جديدة في طلاء الأظافر يرجح أن تكون سامة، وقد ترتبط بتداعيات خطيرة على الصحة وقد يصل بعضها إلى مرض السرطان. ويقول المصنعون إنه مع بداية القرن الحالي بدأوا تدريجياً باستبعاد ثلاث مواد لثلاث مواد كيماوية سامة من طلاء الأظافر، هي: الفورمالدهيد والتولوين وفثالات ثنائي البوتيل، وجرى استبدالها بمادة أخرى هي، ثلاثي فينيل الفوسفات، التي يحتمل أن تكون سامة أيضاً.

وأشار فريق الباحثين في دراستهم، التي نشرت في دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا، إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدام هذه المادة في مستحضرات التجميل في العام 2004.

وقال الفريق، إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية تلزم الشركات بكتابة المكونات على طلاء الأظافر، لكنها لا تطلب إخضاع المنتج لاختبارات للتحقق من أنه آمن للاستخدام قبل طرحه في الأسواق. وأضاف الباحثون، أن مواد كيماوية معينة يمكن إدراجها على أنها “عطر “لأسباب تتعلق بأسرار الصناعة. ولفتوا إلى أن الملصقات التي تحملها منتجات طلاء الأظافر ليست دقيقة دائمًا.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة آنا يانغ، من كلية “تي.إتش تشان” للصحة العامة في بوسطن، في مقابلة عبر الهاتف “إنه أمر مهم خاصة للعاملين في صالونات التجميل لأن بعض هذه السموم ترتبط بمضاعفات صحية تتعلق بالخصوبة ومشاكل في الغدة الدرقية والسمنة والسرطان”.