باعها عشيقها لصديقه.. تفاصيل خطة شيطانية لاستدراج فتاة واغتصابها في مصر.. وهكذا فاجأت الشرطة بملابس ملطخة بالدماء!

أنهت فتاة مصرية حياة سائق سيارة ميكروباص بعدما حاول التعدي عليها جنسيًا. وحسب صحيفة “البوابة نيوز” خطط 3 أشخاص يرتبط أحدهما بعلاقة عاطفية بالفتاة لاستدراجها والتعدي عليها وبدأت الواقعة بعد أن خرجت مع اثنين منهم في نزهة بأحد الأماكن العامة وفي الزحام اختفى الشابان، وتركا الفتاة.

حاولت الفتاة الاتصال بأحد الشخصين فرد عليها شخص غريب، وقال لها إنه عثر على الهاتف وطلب منها مقابلته للحصول على الهاتف المحمول الذي تعود ملكيته إلى صديقها، وبالفعل ذهبت تلك الصغيرة وبعد أخذ الهاتف من ذلك المجرم، عرض عليها توصيلها إلى محل سكنها بالسيارة “الميكروباص” خاصته.

وفي الطريق وفي إحدى المناطق الجبلية قام السائق بمراودة الفتاة عن نفسها فرفضت، فأخرج سلاحا أبيض “سكين” وهددها، فأظهرت له القبول، وترك السلاح الأبيض من يده، فأمسكت به الفتاة وسددت له 4 طعنات بمنطقة الصدر، وتركته غارقًا في دمائه، وذهبت إلى قسم شرطة العياط وهي تحمل السكين في يدها وملابسها ملطخة بالدماء وسلمت نفسها.

وقالت الفتاة أمام مباحث قسم شرطة العياط أنها أقدمت على قتل سائق سيارة ميكروباص حاول التعدي عليها جنسيًا بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم، بعد أن استدرجها وحاول التعدي جنسيا عليها عقب خروجها في نزهة مع شخصين.

انتقلت قوة من مباحث القسم إلى المكان الذي أشارت إليه الفتاة “محل الواقعة”. وبعمل التحريات تم ضبط الشابين اللذين أبلغت الفتاة بأوصافهما وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بقيامهما بتدبير تلك القصة بالاتفاق مع السائق، وتم التحفظ عليهما للعرض على النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.