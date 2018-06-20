بالصور..حيوان غريب على شواطئ مصر يثير الرعب بسبب ضخامته

فوجئ المصطافون بمدينة جمصة شمال #مصر بحيوان غريب نافق يلفظه موج البحر ويدفع به للشاطئ.

وآثار الكائن الغريب الرعب بين المصطافين بسبب ضخامته ولعدم معرفتهم إلى أي فصيل من الحيوانات البحرية ينتمي.

من جانبها، قالت رئاسة مدينة جمصة إنه وأثناء مرور مدير إدارة المتابعة الميدانية والجهاز المعاون على شاطئ المدينة تبين وجود كائن بحري نافق على الشاطئ.

وأضافت أنه على الفور تم الاتصال بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وجهاز شؤون البيئة، وجامعة المنصورة كلية العلوم، حيث تم الانتقال إلى الموقع لفحص الحيوان.

وأكدت أنه وتحت المعاينة المبدئية تبين أن الحيوان دولفين نافق.

وتم أخذ المقاسات المتبعة، وفقا لطرق الرصد وتسليمه إلى مركز جامعة المنصورة للحفريات للاستفادة منه.