بالصور- لإنقاذ حياة إبنه المريض خسر 50 كيلو غراماً من وزنه

خسر رجل ستيني بدين 50 كيلو غراماً من وزنه، إثر اتباعه حمية صارمة على ​البطاطا المسلوقة​، كي يتمكن من التبرع بإحدى كليتيه لإنقاذ حياة ابنه.

وكان وزن ​باري ستوكس​ (61 عاماً) تجاوز الـ 127 كيلوغراماً، عندما قرر التبرع بإحدى كليتيه لإبنه المصاب بنوع نادر من ال​سرطان​، إلا أن الأطباء أخبروه بتعذر إجراء استئصال لكليته بسبب وزنه الزائد، الأمر الذي دفعه لإتباع نظام غذائي صارم وممارسة ​الرياضة​، حتى خسر 50 كيلو غراماً.

وبعد خسارة وزنه أصبح باري مؤهلاً للتبرع بإحدى كليتيه لابنه البالغ من العمر 32 عاماً، والذي أصيبت كليتاه بأضرار بسبب خضوعه للعلاج الكيماوي، لمكافحة سرطان نادر في سنوات مراهقته.

ولايزال باري يواظب على ممارسة التمارين ويرتاد صالة للألعاب الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع، ويتبع نظاماً غذائياً يعتمد على البطاطا المسلوقة والخضار والفواكه، بحسب ​صحيفة ميرور البريطانية​.